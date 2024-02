REPORTAAŽ | Elu lakkamatu raketisaju all: harkivlased ei tea uinudes, kas on õnne ärgata

LÕPMATU VALU: 23. jaanuaril 2024 tabas Vene rakett elumaja. Kümme inimest hukkus, kümned said haavata. Eriolukordade teenistuse operatiiv-koordinatsioonikeskuse ülem Harkivi oblastis Oleksi Serhijenko ütleb, et selle valuga on võimatu harjuda.

FOTO: Erakogu