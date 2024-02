Rapla otsib spaahotelli investorit!

Rapla on avatud uutele ideedele ja koostööle! Poolteist aastat tagasi alustasime kõige olulisemale küsimusele – MIKS – vastuse otsimist. Kaasasime seda vedama spaavaldkonna eksperdi. Läbi on viidud ajurünnakud valdkonna professionaalidega üle Eesti ja piirkonna ettevõtjate ning kohaliku elu otsustajatega. Me leidsime vastuse! Kusjuures väga põneva, isegi Euroopas ainulaadse lahenduse, mis on igati mõistlikult ellu viidav.

Turismipotentsiaal ja nõudlus

Rapla vald pole mitte ainult rabadest ümbritsetud kaunis maalapp, vaid ka nagu kullakaevandus head vaistu omavale ettevõtjale. Sa hakkad olema esimene kaasaegse hotelliteenuse pakkuja Raplamaal Raplas, mis annab sulle konkurentsieelise ja võimaluse saada piirkonna juhtivaks sihtkohaks nii kohalikele kui ka väliskülalistele. Pealinnast looduse rüppe on vaid 50 km autosõitu. Kiire ühendus on ka raudtee ja bussiliikluse kaudu.

Raplakas on saunausku ja juba aastaid ilma avaliku saunata! Lastel on tarvis kodulähedast võimalust ujumisõppeks. 33 000 potentsiaalse kodulähedase lõõgastumisvõimalust ihkava kliendi kõrval vajavad majutust meie laialdaselt tuntud spordi- ja kultuuriürituste külalised. Vaid mõned näited: Kirikumuusika festival, NÖFF, Särin, Rapla ralli, Miss Raplamaa, Rapla Melu, kontserdid laululaval, rabamatkad, korvpalli- ja jalgpalliüritused, Rapla Selveri Suurjooks, hobilangevarjurite tegevused. Ettevõtjad on hädas oma külaliste majutamisega nii kohtumiste, seminaride kui ka ürituste korraldamisel. Turismiettevõtjatel on keeruline pakkuda mitmepäevaseid lahendusi, kuna puudub piisaval tasemel majutus. Selle puudumine on saanud Rapla piirkonna suurimaks ettevõtluse piduriks. Spaa- ja hotellikeskus on olnud suur unistus elanikele, ettevõtjatele ning nende külalistele.