JÄRELVAADATAV | Miljonär Raivo Hein: Eestis palgatööga rikkaks ei saa, tuleb hakata ettevõtjaks

Lisaks pakub ärimees finantsnõu, vastuvõtuhinnad algavad 500 eurost. „Kui sa ei maksa seda, siis sa oled liiga vaene või ei austa mind ja iseennast. Väga lihtne!“

Kuidas saada miljonäriks? „Kui tahad rahaliselt rikkaks saada, siis pead hakkama ettevõtjaks. Eestis on raske palgatööga rikkaks saada, kuigi ühe käe sõrmede peal tean neid,“ selgitab ettevõtja.

„Kas raha tuleb ise su juurde? Tuleb ta jee!“ Raha nimel on vaja vaeva näha, et panna see lõpuks enda kasuks tööle.

Raivo utsitab investeerimisega alustama igaüht. „Homme hommikul ostke Tallinna börsilt üks Kaubamaja aktsia. Tere tulemast!“

Aga kui kõik inimesed oleksid investorid, siis kes oleks meie tööjõud? „Kõigil ei lähe hästi [investeerimisega]. Me ju teame. Aga see ei tähenda, et sa jätad oma elu katki. Sama hästi võime öelda, et kõik inimesed võivad minna homme õppima trollijuhiks. Mõelge, kui kõik lähevad – mis siis saab?“

Rahast olulisemgi on ettevõtja arvates ajaline rikkus, kui inimene saab ise otsustada, millal ja mida ta teeb. „Kui sa suudad elada niimoodi, et su tulud ja kulud on väikese vahega, siis see osa oled sa vaba ja see on su rikkus.“ Raivo rõhutab korduvalt, et aeg on inimese suurim vara, mida juurde ei teki.

Raha kasvatamise kõrval näeb ärimees vajadust tõsta Eestis makse. „Kas sa kiirabi teenust tahaksid saada? Kas sulle meeldib, kui autoteed on korras? Need värdjad venelased seal piiri taga – on meil sõjaväge vaja? Kes selle kõik kinni maksab, kui sa ei taha, et su maksud tõusevad?“ küsib Raivo resoluutselt. Siiski on tema arvates poliitikutel veel palju vaja selgitada, mille jaoks konkreetselt mingit maksu kogutakse.

Kui Eestis peaks siiski puhkema sõda, siis on mehel plaan valmis. „Lendan helikopteriga Saaremaale, sealt edasi Rootsi ja Hispaaniasse.“

