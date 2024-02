„Külma maa peale ma teda lamama ei jätnud.“ Vaikivad faktid surnud imiku juhtumis. Politsei uurib nüüd juba tapmist

Laanemaa jäi rahulikuks. Ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja olnud samas ka õppejõud. Samuti on ta töötanud Häirekeskuses valvevahetuse juhina ning analüüsi ja järelevalve talituses. Kui tuli Ukraina sõda, käis ta Ukrainas koolitamas rindemeedikuid.

„See lugu on päris-päris kohutav.“ Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin on töötanud politseis 30 aastat ega mäleta nii koledat lugu. „Meie väikese kogukonna jaoks on see hirmutav,“ ütleb ta.