Arvatust palju suurem: Vene relvatootmine paneb Euroopa sõjaplaneerijad muretsema

Kaitsekulutused on tõusnud hinnanguliselt 7,5 protsendini Venemaa SKTst. Venemaa on tarneahelad on ümber kujundatud, et vältida sanktsioone. Laskemoona, sõidukeid ja seadmeid tootvad tehased töötavad ööpäevaringselt, sageli kohustuslikes 12-tunnistes vahetustes kahekordselt ületunde tehes. See näitab, et ka lähitulevikus suudab Venemaa oma sõjamasinat ülal pidada.