Autoentusiastide pere: automaksuga tullakse eriti nahaalselt mu vara lugema. Hobi omamine on edaspidi karistatav

On loomulik, et tõsistel autohuvilistel ei piirdu autode arv ühe ega kahega, vaid võime rääkida kahekohalistest arvudest. Hobi omamine on edaspidi karistatav, sest kui sul on projektiauto, mida remondid või kasutad vaid korra aastas, hakkad maksma automaksu – arvelt maha on võimalik autot saada vaid utiliseerides.