Andrei Hvostov: Kreml sai kõige visamast vastasest lahti. See võib olla Kremli allakäigu algus

Venemaa peamise opositsionääri hukkumine polaartingimustega vangilaagris on sündmus, mille täit tähendust me praegusel hetkel veel ei hooma. Aleksei Navalnõi surnukeha peitmine, nagu ka tema väidetava surmapäeva segadusse viivad asjaolud viivad paratamatult mõttele, et Kremli peremees varjab plaanitud arveteõiendamist opositsiooniliidriga. Paistab nii, et totalitaarse režiimi ehitamine Venemaal on jõudnud järgmisele astmele.