Elust räsitud muusik pöördus paranemiseks musta maagia ja taro kaartide poole

Paranemise eesmärgil pöördus ta musta maagia, kuufaaside ja isegi tarokaartide poole – kõlab kui klišee, mis? Lock-down’i tõttu sülle kukkunud vaba aeg oli kui kingitus tegelemaks nii iseenda kui ka uue materjali kirjutamisega. De(e)mo(ni)d purgis, otsustas Chelsea Wolfe pöörduda produtsent Dave Siteki poole, teate küll, see TV on the Radio mees. Dave arvas, et materjal on liiga rock ja etteaimatav ja otsustas kamaluga trip-hop’i ja industrial’i lisada.