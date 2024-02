Kanye West püüab paremäärmuslikele konspiraatoritele muljet avaldada

Üldiselt, kui inimene on jõudnud juba Hitleri ülistamise juurde, on ta jäneseurus kaelani sees. Kui Ye on selleni jõudnud, võib karta, et ta suudab end kuidagi veel sügavamale kaevata. Kinnitades täielikku ignorantsi oma seniste avalduste suhtes, ei anna ta “Vultures 1” peal juutidele asu, sarjab #MeToo liikumist ning võrdleb end süüdimõistetud seksuaalkurjategijate Bill Cosby ja R Kellyga.