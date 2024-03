Arst: Aktiivsus-tähelepanuhäirega inimese raskusi ei võeta enam tõsiselt, sest „meil kõigil on natuke igapäevast ATHd“

Aktiivsus-tähelepanuhäirega inimese raskusi ei võeta enam tõsiselt, sest „meil kõigil on natuke igapäevast ATHd, see pole ju päris mure. Kui mina kogen ATHga sarnaseid muresid ja saan hakkama, kui raske neil diagnoosiga inimestel siis olla saab?“ Järelikult – moehaigus, võimendavad ja teesklevad, on laisad!