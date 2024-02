Kuidas maksukontrollist läbi saada?

Laias laastus jagunevad olukorrad, millega tuleb maksukontrollis rinda pista, kaheks – õiguslikud ja tõenduslikud. Esimesel juhul on tegemist olukorraga, kus tuleb selgeks teha, kas üldse maksukohustus tekib ja kui, siis millisel alusel. Maksuseadus eelistab sageli tehingu sisu selle vormi ees. See tähendab, et isegi kui tehing on õiguslikel või raamatupidamislikel eesmärkidel teatud viisil üles ehitatud, võib maksuhaldur vaadata selle maksustamise majandusliku sisu kindlaksmääramiseks pealispinnast kaugemale. Teisel juhul on tegemist olukorraga, kus on vajadus esitada teavet ja dokumente, et veenda maksuhaldurit selles, et tehingud on toimunud ja deklareeritud andmed on õiged.