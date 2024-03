Luuletaja ja kirjanik Aapo Ilves: Kui te ise ei suuda enda üle naerda, ärge muretsege, seda teevad teised

Võrratu lasteluule raamatusari „Isa sokk...“ jõudis just neljanda raamatuni: „Isa sokk on spordimees“. Laulukirjanik Aapo Ilvese (53), isa-sokk-luuletrupist, tekstidega tuleb sel aastal teatris lavale lausa kuus uut etendust. Viiele on ta kirjutanud laulutekstid – „Prohvet ja idioot“ (esikas toimus Vanemuises juba 14. veebruar), „Mitte ainult Tuhkatriinust“, „Alice Imedemaal“, „Rongirüüv“, „Kuninga käsk“ – ning üks on tervenisti Ilvese kirjutatud tükk: „Ivan Narodny. Mees, kes luiskas tõde“ (esietendus 17. juulil, Leevi laululaval).