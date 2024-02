NÄDALA RAAMAT | Rein Raua „Katkurong“ võiks saada uue Eesti hittsarja stsenaariumi aluseks

UUED PLAANID: Aasta ajakirjanikuks valitud Vilja Kiisleri saates „Vaim vardas“ ütles Rein Raud, et oma ajalooromaanide edule vaatamata plaanib ta tulevikus teistsugust ainest.

Selliseid raamatuid nagu „Katkurong“ ei kirjutata enam eriti. Rein Raua teos on klassikaline romaan, mitte mõni kiiruga kokku klopsitud plähmerdis või liiga noorelt välja antud elulugu. Aga jäägu see arutelu mõneks teiseks korraks. Tore ju, et kõik võivad kirjandust välja anda ja midagi maailma kohta arvata ning pole tsensuuri.