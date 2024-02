Nende filmide sekka, mis on tõmmanud taasiseseisvas Eestis kinno üle 100 000 vaataja, lisandus 2023. aastal linastunud filmidest kolm. Need on ülemaailmsed superhitid „Barbie“ ja „Oppenheimer“ ning üks kodumaine film, komöödia „Suvitajad“.