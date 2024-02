EKSPRESSI PODCAST | Eesti tegi taas ajalugu: meie riigipeast sai tagaotsitu

„See, millise paragrahvi alusel Kaja Kallas tagaotsitavaks kuulutati, ei omagi niivõrd tähtsust,“ märgib Gross, „Venemaad ei saa samadel põhimõtetel õigusriigiks pidada.“ Kuid omad piirangud Kallasele see seab: Venemaale sõbralikud riigid võivad Kallase tõesti vahistada.

Politsei kodulehel on 2024. aasta veebruaris üle 200 tagaotsitava, neist üle poole on lisandunud viimasel kolmel aastal. Sinna satuvad enamasti inimesed, kes on kahtlustatavad mõnes rangemas kuriteos ja hoiduvad uurimisest.