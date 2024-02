Kohus käsib politseil uuesti Brigita Antoni kuueaastase tütre lasketiirus käimist uurida

„Politseist teatati, et juhtunu ei puuduta ka mind!“ ütleb Brigita endine abikaasa Aimar Anton . „Aga keda see siis puudutab kui mitte lapse ema ja isa?“

Ta ütleb, et ei saa aru, miks ei taha politsei selgitada välja, mis juhtus mullu ühel suvepäeval Männiku lasketiirus. Väärteomenetlus küll algas, kuid pandi vaikselt kinni ja isale ei edastatud isegi mitte selle lõpetamise määrust.

Eelmise nädala kolmapäeval ütles Harju maakohus, et nii asjad ei käi. „Lapsevanemal lasub vastutus lapse heaolu eest ning juhul, kui lapsevanemale saavad teatavaks last ohustavad tegurid, on lapsevanemal õigus ja kohustus sellele reageerida,“ märkis kohtunik Karin Olentšenko. Politsei sai käsu...