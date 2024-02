NÄDALA SARI | Brangelina fännid võivad pettuda, „Atlanta“ ja musta huumori fännid rõõmustavad

Härra ja proua Smithi lihtsakoeline ja glamuurne spioonilugu jõudis filmi kujul ekraanile 2005. aastal ja on läinud ajalukku peamiselt seetõttu, et viis kokku selle sajandi Hollywoodi esipaari: Brad Pitti ja Angelina Jolie . Tõtt-öelda ei meenugi paarkümmend aastat hiljem seda teost meenutades eriti midagi muud. Filmis saab spioonidest abielupaar üllatusega teada oma ühisest elukutsest ja ühtlasi ülesandest, mis seisneb kaasa teise ilma saatmises.

Ilmselt meelitas kultuspaari pärand sama nime kandva värske telesarja esimest osa vaatama hulga Brangelina fänne, kelle ootused olid häälestatud tollesama ammuse filmi järgi, sest interneti esmane reaktsioon uusversioonile oli pahameelepuhang. Arusaadav, sest filmi ja telesarja ühendab peamiselt vaid nimi ja asjaolu, et peategelasteks on salaagentidest abielupaar.

Nüansirohke ja vaimukas

Järgnevast koorub kiht kihi haaval välja nüansirohke, vaimukas ja musta huumoriga vürtsitatud paarisuhtedraama. Kui juhtubki, et abieluprobleemid pole loos parasjagu otseselt esikohal, siis klišeede üle irvitava spiooni-action’i peeglist paistavad nad ikkagi selgelt vastu. Ses mõttes tuletab „Mr. and Mrs. Smith“ otsekohe meelde teist sarja, mida võiks samuti kirjeldada „spioonikastmes paarisuhtedraamana“ – külma sõja aegsete KGB agentide lugu „The Americans“, mis jutustas oma lugu küll sootuks tõsisema ilmega ja pikaldaselt.

„Mr. and Mrs. Smithi“ huumor on suurema osa ajast pigem kerge irooniavärelus, mis saadab nii nende „erialast tööd“ kui ka rohkeid suhtejagelusi.

Tegelikult on ka „Mr. and Mrs. Smithi“ tempo üsna aeglane, mis ilmselt hoogsa filmiversiooni fänne omakorda närvi ajas. Ka „Mr. and Mrs. Smithi“ huumor on suurema osa ajast pigem kerge irooniavärelus, mis saadab nii nende „erialast tööd“ kui ka rohkeid suhtejagelusi. Sarja loojate tunnustuseks olgu aga öeldud, et igas osas püütakse leida uus vaatenurk või võti järjekordse (suhte)teema lahtirääkimiseks, põhjustades kohati ka täitsa korralikke naerupahvakaid.