Filmifestival Berlinale 2024: Punasel vaibal kanti poliitiliste tekstidega ürpe ja kinosaalis röögiti „Free Palestine“

Nagu tavaks, on Berlinale südameks Potsdamer Platz – ärihaide ja tarbijatest turistide Meka, mis on koduks rohketele kinosaalidele ja pompoossele Berlinale Palastile. Ka filmide vaatamist ümbritsev asjatamine pole aastatega muutunud: seansid hakkavad kell üheksa ja lõpevad südaöö kandis, kretiinne piletite broneerimissüsteem sunnib äratuskella helisema panema 7.30 ja nagu aamen kirikus jääb ühistransport hiljaks just nendel päevadel, kui otsustad kaheksani magada. Peamine erinevus sel aastal seisnes festivali mahus. Esitatud 8000 filmist näidati 200 filmi, mida on mullusega võrreldes peaaegu kolmandik vähem.