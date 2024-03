Kogemusnõustaja Eia Uus: minuga hakkasid juhtuma imelikud asjad. Nüüd nõustan teisi autismi ja ATH teemadel

Kogemusnõustajaks õppimine on popp. End selliselt Facebookis reklaamivaid mehi ja naisi tuleb aina juurde. Kuna psühholoogi jutule on pikad järjekorrad, satub kogemusnõustajate juurde järjest rohkem inimesi.

Eesti vaimse tervise tegevuskava järgi on kogemusnõustamisel vaimse tervise süsteemis kindel koht, nii nagu on juba aastakümneid Skandinaavia riikides. Kuid praegu on Eestis see valdkond veel korralikult reguleerimata.