Võimuvastane „Meister ja Margarita“ on Venemaal vägev publikumagnet

End vene patriootideks nimetavad inimesed – või siis palgalised propagandistid – nõuavad filmi keelamist ja režissööri karistamist. Õnneks on ta USAs, nii et karistajate käed jäävad lühikeseks. Ka filmi ärakeelamisest pole veel teateid tulnud. Võib-olla on siin tegemist puhtalt kommertskaalutlustega – filmi eelarve oli 1,2 miljardit rubla (eurodes umbes 12 miljonit), kahe esimese nädalaga saadi tagasi juba 1 miljard rubla. Lokšini film on vägev publikumagnet.