POLIITIKARADAR | Tõetund – sadade muudatusettepanekute ajastu võib läbi saada

Riigikogu naaseb istungitega Eesti poliitikasse algaval nädalal. Võib eeldada, et parlamendivaidluste keskmesse tõuseb kõik, mis puudutab automaksu ning Eesti energiapoliitilisi valikuid. Opositsioon – nagu viimasel ajal ikka – loodab vähemalt automaksu osas riigikogu töö umbejooksutamisele. Aga koalitsioonil on selle vastu partii värskelt riigikohtus toodetud relvi. Nüüd selgub, kas need ka töötavad.