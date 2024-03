Ekstsentrikust kunstnik oli veendunud, et on eriline ja saab pärast surma kuulsaks

Eelmisel suvel 20. tegutsemisaastat tähistanud Kondase keskus Viljandis on algusaegadest peale olnud autseiderkunsti eestvedaja. Kuna Viljandi linn on osa Tartu 2024 programmist, jõuab mais Kondasesse maailmas ainulaadne Ida-Euroopa autseiderkunsti ülevaatenäitus. „Kui näiteks Saksamaal ja Hollandis on erilist tuge vajavate kunstnike loomingu toetamise teenused kenasti rakendatud, siis meil on veel palju arenguruumi. Mitmetes „pärismuuseumides“ on selline kunst ammu integreeritud ja piirid hägustuvad,“ ütleb Kondase muuseumi juhataja, kuraator ja kunstiteadlane Mari Vallikivi.