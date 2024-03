„Kõik planeediga toimuv on näha siin.“ Kuidas Antarktika on nagu mesilased ja miks ÜRO juht pingviinide keskel poseerib

Lähme alustuseks paar aastakümmet ajas tagasi. London. Kümned teadlased üle maailma kohtuvad, et leida lahendus keerulisele küsimusele. Milline liik on maailmale kõige olulisem? Vaieldakse, kas need on seened või hoopis mõned bakterid. Viimaks jõutakse vastuseni: need on mesilased. Ilma mesilasteta, nende tolmendamistöö ja muu panuse eest ökosüsteemi toimimisse lõppeks inimeste elu siin ilmas nelja aastaga. Ja mõelgem: selle panuse eest ei esita mesilased meile kunagi arvet.