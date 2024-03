Üks Eesti populaarsemaid mõjuisikuid Katri Kats loobus puhkamisetööst ja asutas rahvusvahelise haardega bikiinifirma

Kaugel-kaugel, seitsme maa ja mere taga elab Bali paradiisisaarel valges majas üks Eesti tütarlaps. Sel tütarlapsel on kõik olemas: ta on ilus, tal on lahe peika, kaunis kodu, kaks kuldse kasukaga koera. Tema tegemistele elab interneti vahendusel kaasa 72 000 huvilist ja ta on oma silmaga näinud maakera kõige kaunimaid randu, mägesid ning džunglit ja kõike nähtut nende huvilistega lahkelt jaganud.