FILMIDE TIPP | „Düüni“ järg juhib võimsalt nii kinolevis kui kriitikute tabelis

TASUB VAATAMIST: Eeva Mägi paljukiidetud „Mo mamma“ on nüüd kinos.

Denis Villeneuve’i kauaoodatud „Düün: teine osa“ on eelmisest nädalavahetusest kinos ja kogus kohe rohkesti vaatajaid. Eesti filmidest on levis Eeva Mägi „Mo mamma“ ja päikeseautode võidusõidul osalevast eestlaste autost rääkiv „Solaride: julgus teha võimatut“. Samuti on tabelis Ken Loachi „Vana tamm“ ja wrestling’u draama „Raudne küünis“.