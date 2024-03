NÄDALA RAAMAT | Maailmarändurist kirjanik, keda kodumaal omaks ei võetud

Esimesi lehekülgi lugenuna võiks „Mangroovi ületamist“ pidada mõrvalooks. Ühe võõra surmast sünnib Kariibi kirjanduse ehk eredaima tähe Maryse Condé romaani kude, jah, aga teos on kõike muud kui krimilugu. See on ood Guadeloupe’ile, vapustav ja maaliline pilt ühe saareriigi saatusest ning selle tegelaste sisemonoloogide kaudu läbilõige eri elanikegruppide elulaadist ja ilmavaatest. Ainult et see maal pole mingi ilulev piltpostkaart.