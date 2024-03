Eesti mees, kes palkab eskortnaisi: islam on mulle südamelähedane, sest mehel võib olla seaduslikult kuni neli naist

Tinder on mul, aga seal on ikka sellised vähe lihtsamad tüdrukud, kõrge kaliibri naised on põhiliselt Instagramis.

Kui oled Eestis edukas, siis ei ole raske sellist naist leida, eriti sobivad slaavi naised, sest nad on nii andjad. Neile on oluline, et mees tunneks end kuningana. Nad oskavad olla tänulikud. Eesti naised võtavad oma mehi iseenesestmõistetavana. Mehe jaoks on oluline, et naine hindaks teda, kuid kuna enamus naisi on meesenergias, olemegi võrdsed semud. Siis kaob ka kogu maailma essents - mees- ja naisenergia kooskõla.

Kas see veidi primitiivne pole? Oma tütrel lubaksid eskordiks hakata?

Maailm on tegelikult palju lihtsam, kui me endale ette kujutame. Oma tütar on mul juba õnnelikus suhtes väga vahva noormehega, neil on kõik hästi.

Vahel moraalikompass sul rikki ei lähe? Ei tundu, et toetad prostitutsiooni?

Me kõik müüme ennast.

Väga lihtsustatud maailmapilt.

Ei ole. Ühiskond on selline - meil on kõik vorst-vorsti vastu