Värav! Meeliülendav side jalgpalli ja mängurluse vahel

Kõik videmängude harrastajad teavad, et videomängude ideed on tihedalt seotud reaalsete mängude või päriselus juhtunud sündmustega. Nii mõnigi rallimäng on inspireeritud karikavõistlustest või maailmameistrivõistlustest ning enamus WRC mänge toob mängijateni nii reaalsed rallirajad kui ka võimalikult ehtsate tehniliste omadustega rallimasinad. Jalgpall aga on inspireerinud sadu erinevaid videomänge ning nende kasutamine võistlustel on loonud eraldi turniire üle kogu maailma.