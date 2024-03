„Muusikanõukogust“ jalga lasknud punt alustab Areenis uue podcast’iga

Aastaid „Muusikanõukogus“ värskeid popmuusikalugusid kiitnud ja sõimanud kolmikuga liitub uues podcast’is Merit Maarits . Sarnaselt Siim Nestoriga on Maarits üks aasta muusikaajakirjaniku tiitli nominentidest, see antakse välja 6. märtsil Eesti Muusikaettevõtluse Auhindadel.

„Muusikalinna Tallinna jaoks on oluline tuua esile uusi artiste ja uut muusikat ning „Muusikanõunike“ podcast just seda teeb, samuti on ülioluline tõsta esile linna kirevat muusikamaastikku, toimuvaid kontserte. Oleme väga uhked, et saame kaasa aidata niivõrd olulise formaadi jätkumisele,“ ütleb Muusikalinn Tallinna juht Marje Tõemäe.