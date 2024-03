POLIITIKARADAR | Koalitsioon lubas maksuvaba keskmist pensioni. Nii palju siis sellest...

Eesti poliitika naaseb tavapärasesse rütmi. Riigikogus toimub endiselt obstruktsioon, küll pehmemalt, valitsus toodab uusi mõtteid uuteks maksudeks ja seniste muutmiseks. Samas ei ole tolm veel lõplikult maha vajunud eelmise hiidobstruktsiooni lainest, sest riigikohus on nüüd jõudnud nii kaugele, et arutada, kas valitsuse usaldushääletuse relv ikka on proportsionaalne vahend poliitiliste vastaste mahasurumiseks.