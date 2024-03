Telliskivi Loomelinnaku juht: advokaadibüroo võib maksta kümme korda kõrgemat üüri, aga meie neid enda juurde ei taha

Kuigi Telliskivi piirkonnas võiks vabalt küsida hingematvaid üürihindu, siis nemad seda ei tee - seda eelkõige põhjusel, et loomeinimestele väärikat hinda pakkuda. See aga tähendab ka seda, et valdkonda mittesobituvaid ettevõtteid lihtsalt ei lasta oma ruumidesse rentnikeks, olgu nad nii jõukad kui tahes. See ja veel mitmed teised ettevõtmised tõid Telliskivi Loomelinnakule ning Jaanus Jussile sel aastal ka Aasta Kultuurisõbra tiitli.