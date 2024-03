Riigikohtunik Heili Sepp räägib, mis toimub Eesti õigussüsteemis. Kohtute nõudlikkus prokuratuuri töö suhtes on oluliselt kasvanud ja sel on üllatavad põhjused.

INIMLIK: „Esimene samm peab olema inimlik.“ Riigikohtunik Heili Sepp ei poolda seda, et kõik kahtlustatavad tuleb panna käeraudadesse ja neile menetluse avapaugu ajal võimalikult halb tunne jätta.