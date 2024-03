„Otserünnak kõigi meie vastu!“ Tipp-prokurörid süüdistavad justiitsminister Laanetit nende töösse sekkumises

Justiitsminister Kalle Laanet on süsteemselt sekkunud erinevate kriminaalasjade menetlusse – nii väidab peaprokurör Andres Parmas kui ka mitmed tema kolleegid. Laaneti erilise huvi all on olnud Slava Ukraini, Elmar Vaheri ja Eerik Heldna ning Ain Seppikuga seotud kriminaalasjad.