YASMYN: kõlab egoistlikult, aga arvan, et hea artist peab ka teadma, et ta on hea

Terminal Records & Bari täitnud publik on kannatlikult oodanud juba tunnikese, et näha intiimset sessiooni Eesti R&B printsessi ja tippnime YASMYNiga. Teine Terminali Sessioon on totaalselt teistsuguse artistiga kui Elephants From Neptune’iga toimunud esimene, kuid taas on tajuda esineja pühendumist teist sorti ettekandeks. Publiku seas läheb lugude vahel pisteliseks vestluseks – just midagi sellist lootis YASMYN näha Eestis sündivat, rääkis ta mulle, kui kohtusime juhuslikult 2023. aasta suvel Telliskivis.