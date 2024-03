Režissöör Teresa Väli: suurimat naudingut pakkuv pahe on ebaselgete piiridega sõprus

Teresa Väli (34) on üks neljast režissöörist, kelle lühifilm on kinodesse jõudnud kogumikus „Lühike on uus pikk“. „Öö“ on tema neljas lühifilm. Kui Teresa parasjagu režissööritööd ei tee, töötab ta võtteplatsil stsenaariumi järjepidajana (script supervisor). Tema valvsa pilgu all on valminud „Biwa järve 8 nägu“, „Nähtamatu võitlus“, Apteeker Melchiori saaga jpm.