Näitleja ja laulja Elina Masing „Muusikanõunikes“: „Ariana Grande on kõrgemat sorti mimmu“

„Ta on selline kõrgemat sorti mimmu. Esiteks ta oskab laulda, teiseks ta oskab olla õrn, aga samas powerful. Ja selle laulu sisu – „See poiss on minu“ – see ka väga meeldib. Tunnen, et toetan seda poliitiliselt,“ kõneleb Elina, hinnates Grande värsket lugu „The Boy is Mine“.

Saatejuht Raul Saaremets võtab teemaks ka Elina Masingu – kes mängib peaosa praegu kinodes jooksvas filmis „Biwa järve 8 nägu“ (režissöör Marko Raat) – provokatiivse lava-show’ga kontserdid artistina Valge Tüdruk, küsides, kas ta on nende eest ka publikult riielda saanud.

„Ei ole saanud,“ räägib Elina. „Purjus inimesed tulevad vahel ütlema, aga ma ei suuda seda tõsiselt võtta. Ma lihtsalt teen oma asja, võib-olla ma ei oska viisakamalt. Valge Tüdruk on nagu protest. Kui tahan esitada oma laule aluspesus. On juhtunud, et inimesed lähevad kontserdilt lihtsalt sellepärast ära, et näevad, et naine on aluspesus ja see ei ole nende jaoks okei. See just innustab mind veel rohkem tegema selliseid asju.“

„Muusikanõunike“ alaline kriitik Valner Valme jutustab aga, et käis eelmisel nädalavahetusel oma elu ühel veidraimal kontserdil – Tricky Amsterdami kuulsas kontserdisaalis Paradiso: „Ma ei ütle midagi ainete kohta, mille mõju all ta olla võis. Aga ütlen, kuidas see paistis: tüüp on laval täielikus transis, tundub, et ta peas võisid käia mõtted: „Oo, keegi laulab hästi lahedalt – oo, see olen vist mina! – oota!!! – midagi pole kuulda!?! See hääl on mu peas.““

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

Arop „Aamen“

Ariana Grande „The Boy Is Mine“

Winny Puhh „Suusasõit“

Kim Gordon „I’m a Man“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

Podcast „Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga. „Muusikanõunikud“ on täies mahus kuulatav Delfi Taskus, praegu ilma lugudeta ka Spotify’s, Apple Podcastis ja YouTube’is.

Muusikanõunikud soovitavad Muusikanõunikud soovitavad järgmisi Tallinnas toimuvaid sündmusi. Valner Valme: Re-sound love. Genka, Paul Oja & Floridante 21. märts, Estonia kontserdisaal Raul Saaremets: Winny Puhhi kogupere kontsertetendus „kuusk kuusk kuusk“ 16. märts, kultuurikeskus Kaja Siim Nestor: Spring Trap 90˚ Esinevad: notr, 4xSingle, Greasy G, Kevi, bakalauri, Dirti Chewitz, DJd Freedog, Tyler Durden, Cat0natrix. 23. märts, Nurk baar (Sakala 23A)