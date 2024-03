Justiitsministri ja peaprokuröri tüli on lahvatanud kõrge leegiga. Üle-eelmise nädala uudised, et minister Laanet tahab ametist kangutada peaprokurör Parmase, said eelmise nädala lõpus uue kihi, kui prokurörid asusid Laanetit süüdistama liigses sekkumises nende töösse.