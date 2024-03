Antropoloog, kes paneb organisatsioonid paremini tööle: kogukonna loomiseks on vaja lugusid ja emotsioone

VAJAME KULTUURIMUUTUST: Jitske usub, et ehkki räägitakse sellest, et majandussüstseem vajab muutust, ootab muutuseid ennekõike kultuur, sest mõtlemine algab kultuurist.

Jitske Kramer on Hollandi antropoloog, kes õpetab juhtidele kogu maailmas, kuidas oma hõimud tugevaks kasvatada. Ta on populaarne ärikonsultant ja avalik esineja, kes väidab kõhklemata, et Aafrika, Aasia ja Ladina-Ameerika küladest õpitud teadmised klannidest, šamaanidest, riitustest ja rituaalidest sobivad imehästi, et analüüsida tänaseid Lääne organisatsioone ja ühiskondi ning aidata neil muutuda.