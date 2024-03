NÄDALA RAAMAT | Eeposlik ufouurimus, mis kindlustab Eesti uurijatele medalikoha anomalistika vallas

Pole kahtlustki, et Igor Volke on Eesti ufonduse sõltumatu suurmeister, kes nüüd on jõudnud elutööväärilise raamatu avaldamiseni. 50 aastat enamasti ebasoosivaid taustu ja olusid trotsivat tegevust on jõudnud jämedasse köitesse, mis panna koduses raamaturiiulis aukohale, kus silm ikka ja jälle heldinult puhkab.