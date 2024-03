Tulevastele tervisejuhtidele annab loengut õppejõud, kes kahtleb vaktsiinides, on tarvitanud MMS-i ja jäi ülikoolis petturlusega vahele

Ei Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži juhil Heli Kaldasel ega Tallinna Ülikooli (TLÜ) rektoril Tõnu Viigil polnud aimugi, et Raus jäi kunagi TLÜ doktorandina vahele akadeemilise petturlusega ja lahkus sellepärast doktorantuurist – toona ei jõudnud asi väiksemast ringist kaugemale. Nad said sellest teada reedel Ekspressi käest.

Millest aga ülikool oli teadlik kõik need aastad, kui Raus on õppeainet andnud, on Rausi kalduvus uskuda ja levitada valeinfot. Ekspressile teadaolevalt on ta seda teinud ka loengutes.