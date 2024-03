„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Muusik ja investor Säm meenutab krüptokrahhi: kõne emale oli raskem kui see kaotus

Nii vaataski ekraanilt ühel päeval vastu roheliste plussgraafikute asemel rasvaselt punane miinus. Kogu raha oli kadunud. „Kõne emale oli raskem kui see kaotus,“ meenutab ta.

Säm on õnnelik, et vähemalt kasutas ta oma raha. Sedasama soovitab ta teistelegi. „Ärge laenakse sõpradelt ega vanematelt! Saage vastu näppe, sest omast kogemusest saate kõige targemaks.“

Valus kogemus viis Sämi krüptovaluutast siiski aastateks kõrvale. „Nüüd kuu tagasi hakkasin taas panema. Las ta olla seal nii, et ma seda väga ei puutu.“

Kuidas läheb Sämil investrorikarjäär renditõukerataste firmas Hoog Mobility ja miks on Sämi arvates renditõukkerattad linnapildis hädavajalikud – seda kuula saatest.

Kas oleksid valmis minema kohe riigi eest sõtta?

23. veebruar 2022. Säm teab, et homme õhtul esineb ta vabariigi aastapäeval Estonia teatri laval enda kirjutatud looga „ Eesti , kas sa kuuled?“.

Tal on aukartus. Kas kõik õnnestub ja kas ta suudab noorte eest kõneleda? Pahaaimamatult on noormees kirjutanud loo viimastesse ridadesse juba mitu kuud varem:

“Kas oleksid valmis minema kohe ja praegu riigi eest sõtta? Aga kas pere eest oleksid? Kas pere eest päriselt sureksid? Kas riik on pere ja kas ta kuulab siiralt südame muresid?“

„Seistes õhtul Estonia laval, olles terve lapsepõlve näinud koolis pilte Estonia pommitamisest – ei olnud just kõige turvalisem koht, kus olla (sülitab kolm korda üle õla - toim.). Ilmselgelt ei alanud tol päeval midagi Balti riikide vastu, aga see uudis pani seest keerama. Kontserdi päeval mõtlesin, kas ma saan mobilisatsioonikutse, sest ma olen kaitseväes käinud,“ meenutab Säm Ukraina sõja esimest päeva.

Säm on sõpradega arutanud, kas nad oleksid valmis Eesti riiki kaitsma. „Osad on kartlikud. Ütlen ausalt, et mina ei kritiseeri kedagi, kes põgeneb sõja eest.“