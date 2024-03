Ariana Grande lahendab Rootsi matemaatikute abiga südamevalu

Grande seitsmes album kõlab soojalt ja seepiatooniliselt. Hoolimata sellest, et avasingli „yes, and?“ remiksil teeb kaasa Grande suur iidol Mariah Carey, on vokaalakrobaatika asemel kõla vaoshoitud. Vaikne luksus – kui sul on, mida näidata, ei pea sellega eputama. Tapeediks muutumise oht on suur, aga tegu on kalli disaintapeediga, mitte suvalise lillemustriga nullindate Eesti paneelmaja seinal. Suunamuutusele viidanud „yes, and?“ ehk Madonna „Vogue“ Beyoncé „Break My Souli“ stiilis on plaadil pigem erandiks, house’i diivat selle albumiga ei sünni.