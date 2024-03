Rattagram: Jüri Ratase Instagram on ainus Eesti poliitiku konto, mida tasub jälgida

Rahvas, mul on teile midagi öelda: @ratasjuri on ainus Eesti poliitiku konto, mida tasub Instas jälgida. No okei, @hendrik.terras oskab samuti sotsmeediat kasutada, kuid teeb seda internetipõlvkonda kuulumisele vastavalt läbimõeldult ja tasakaalukalt. Ratase kaootiline dad-energy on midagi muud! Mees toodab konstantselt puhast meemimaterjali, olgu need kurikuulsad päiksekatega selfid või siis väga suure ja väga nunnu koera Brauniga kaadrid. Ratas pakub täpselt seda, mida sotsmeediast otsitakse: meelelahutust.