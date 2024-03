Andrei Hvostov: Mis president!? Venemaal on nüüd 140miljonilist armeed käsutav ülemjuhataja

Lõpuks on maailmas rohkesti riigipäid, kelle legitiimsuses võiks kahelda. Aga küsigem – kellel on üldse õigus hakata kahtlema sõltumatu riigi elanikkonna valikutes iseenda juhi nimetamisel? Kremli pressišeff Dmitri Peskov ütles selle kuu alguses Sotšis toimunud ülemaailmsel noorsoofestivalil (jajah, vana nõukogude traditsioon on ellu äratatud), et „me ei kavatse enam taluda meie demokraatia kritiseerimist ning väiteid, et see pole see, mis ta olema peaks. Meie demokraatia on parim ja me jätkame selle üles ehitamist.“