NÄDALA FILM | Biwa järve kaheksa nägu, mis ajasid segadusse

Režissöör Marko Raat on toonud jaapanipärased armastuslood pealkirjas mainitud Biwa järve äärest Jaapanist meie kanti, Peipsi äärde, vanausuliste kalurikülla. See tehakse selgeks filmi esimestel minutitel, kui salapäraselt sosistav hääl teatab, et järveäärne rahvas on sinna tagakiusamise eest pakku tulnud, kuna neile ei meeldinud teha ristimärki kolme sõrmega.