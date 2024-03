Vahel on nii, et rullin ja rullin Netflixi ja Apple TV sisu ja see rullimine hakkab juba iseenesest võtma täispika filmi aja. Kõik vähegi normaalne on juba nähtud, midagi liiga tõsist ei taha ja mingit dokki ka ei viitsi vaadata, sest õhtuks on selletagi pea mõtetest paks.