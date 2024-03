Allan Roosileht: ma kuulan absoluutselt kõike – Islandi rögarokist kuni palava diskoni

Diskoritööd jätkub Roosilehel endiselt ning enamasti mängib ta 90ndate muusikat. „Olen selle aja kasvandik, see on minu teema. Praegu käivad läbirääkimised, kas lähen soojendama Dieter Bohlenit, aga ikka 90ndate teemaga. Mida ma lähen sinna jalgratast leiutama!“ ütleb Roosileht.

Lisades, et temalt oodatakse diskoõhtuid koos lugude vahele rääkimisega (MC – S.N) nagu vanasti. „Ma vaatan alati saali, tegelen alati publikuga. Kui publik on tulnud minu nime all pidu panema, siis ta peab seda ka saama ja selle ka saab. Mu eesmärk pole panna inimesi imestama, vaid pigem kaasa elama ja möllama.“

Aktiivselt muusika- ja seltskonnaüritustel käiv Allan Roosileht räägib, et kui vähegi võimalik, läheb ta kuhugi välja. „ Diskoteekidesse või ükskõik kuhu. Minu eesmärk on inimestega suhelda. Mul on igal pool oma kamp ees ja igal pool on see kamp erinev. Olen suhtleja inimene. Lähengi rohkem suhtlema kui muusikat kuulama. Arvan, et on väga vähe asju, mida ma veel väga igatsen kuulata.“

Poptäht Justin Timberlake’i uue looga kohtudes tunnistab püsikriitik Merit Maarits, et Timberlake’i loomingu etaloniks on tema jaoks album „FutureSex/LoveSongs“: „Kui see aastal 2006 ilmus, siis minu kui teismelise jaoks muutis see seda, kuidas ma muusikast mõtlesin, muusikat kuulasin ja üldse artistide peale vaatasin.“

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

Justin Timberlake „Conditions“

Night Tapes „Every Day is a Game“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

Podcast „Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga. „Muusikanõunikud“ on kuulatav Delfi Taskus, Spotify’s, Apple Podcastsis ja YouTube’is.

Muusikanõunikud soovitavad Merit Maarits soovitab: „Panic History II“ Esinevad Viktor Kuu ja Lunacy of Flowers. 23. märts, Anemon12/Ülase12 Siim Nestor soovitab: Nemzzz (UK) Kaasa teevad Pluuto, Lotey, Chillin, Olivar x Kalamees 20. aprill, Helitehas. Dizzee Rascal (UK) 30. aprill, Helitehas. Raul Saaremets osutab: Bohren & der Club of Gore (Saksamaa) Soojendab T. Jarva & the Dark Place (Soome) 23. märts, Paavli Kultuurivabrik.