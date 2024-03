EKSPRESSI PODCAST | Eksklusiivsed heliklipid: üks Pärnu ärimees kuulas teist pealt

Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann kuulas aastaid pealt oma äripartnerit, teist sadama juhatuse liiget Sander Kilki. Just need kaks perekonda on Pärnu Sadamat aastaid juhtinud ja on teada, et nende suhted pole olnud kõige soojemad. Ent sellist kulminatsiooni ei osanud vast keegi oodata.