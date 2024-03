Karl Killing kuulab, mis toimub, ja teab, mis töötab

KARL KILLING: On välja töötanud visiooni, mis on kohanev ja kuidagi kaunilt altruistlik

Üks osa talenti ja teine osa jalgpalliskaudi väärilist oskust seda märgata – aastal 2016 Stig Rästa kokku toodud poistebänd Beyond Beyond ei pruugi jätta Eesti muusikaajaloosse igikestvat jälge oma lugudega, aga noore ande kasvulavana küll. Muusik-produtsendid Gevin Niglas, Frederik Küüts ja Karl Killing on kõik selle bändi vilistlased ja kohaliku muusikamaastiku kodukäibel nimed, kes aidanud ka siin kinnistuda arusaamal, et produtsent saab olla bränd omaette.



Seda kõige enam Killing, kelle debüütalbumi ilmumine on üldse omaette ringi täissaamine. Kui kadus käest suund, mida teha sooloartistina, pöördus ta stuudiosse ja hakkas tegema asju teistele, millega oli kõik selgem. Võib-olla murdis sarnaselt villemdrillemiga midagi ka Killingu jaoks lahti temalt villemile meisterdatud „kinnisilmi“, millega