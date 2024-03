Superprodutsent Four Tet hullab jälle sillerdavates vetes

Inglise eksperimentaalelektroonik, alati tugevate jazz’i-mõjudega Kieran Hebden, kes peamiselt esineb nime all Four Tet, oli tegelikult üks esimesi, kes nullindate alul hääbuma hakanud ülitantsulise nu-jazz’i asemel eriti kunstilist, eksperimentaalset ja mittetantsitavat jazztronica’t viljelema hakkas. Sõna „tegelikult“ ütlen sellepärast, et pole lihtsalt juhtunud seda niimoodi kuskilt lugema, see on minu hinnang, ja on tõlgendamise küsimus, kes on muusikas mingis vallas esimene.